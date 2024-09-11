СК возбудил дело после нападения мужчины на работников московского метро

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Инцидент произошел на станции «Электрозаводская».

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту хулиганства после нападения мужчины на работников московского метро. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Как выяснили правоохранители, в вестибюле станции метро «Электрозаводская» изрядно выпивший мужчина нарушал общественный порядок, а после напал на сотрудников метрополитена.

«Незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство)», — отметили правоохранители.

Фигуранта дела быстро удалось установить. В ближайшее время его доставят в подразделение столичного СК, где он будет допрошен. А параллельно начали проводить комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

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