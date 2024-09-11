«Хочу запомниться Отариком»: Кушанашвили назвал срок завершения карьеры

Фото: www.globallookpress.com / Edgar Breshchanov

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Телезвезда признался, что не хочет стареть и «разваливаться на части» на глазах зрителей.

Телеведущий Отар Кушанашвили планирует завершить карьеру в 2030 году, когда ему исполнится 60 лет. Об этом он рассказал став гостем одного из интернет-шоу.

Телеведущий пообещал, что в свой юбилей, 22 июня 2030 года, он избавится от всех «атрибутов псевдожурналистики», которой он, по его словам, занимается. Кушанашвили заявил, что не намерен стареть и «разваливаться на части» на глазах зрителей и хочет, чтобы они запомнили его активным.

«Хочу запомниться Отариком, который фигачит, как автомат Калашникова», — сказал телеведущий.

Он также признался, что силы жить и не думать о болезни ему дают съемки его программы. Кушанашвили, по собственным словам, никогда не верил, что у такого активного человека, как он, может развиться рак.

Также телеведущий рассказал, что очередное хирургическое вмешательство, призванное помочь ему в борьбе с онкологией, назначено на конец сентября. Кушанашвили считает предстоящую операцию финальной, поскольку надеется покончить «все эти мучения с болезнью». В данный момент он чувствует себя хорошо.

Недавно жена телеведущего Ольга Фролова в эфире федерального телеканала сообщила, что у Отара диагностировали рак сигмовидной кишки в четвертой стадии.

Она рассказала, что в начале лета, когда ее супруг попал в больницу, ему сначала не могли поставить правильный диагноз. Тогда у Кушанашвили раздулся живот и началась интоксикация. В Красногорской больнице его срочно прооперировали, причем счет жизни шоумена шел уже на часы.

Позднее выяснилось, что у 54-летнего Кушанашвили злокачественная опухоль, из-за чего ему пришлось удалить часть кишечника. К счастью, опухоль нашли, когда она еще не была окончательно запущена, поэтому врачи дают хорошие прогнозы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Кушанашвили посмеялся над заявлениями Филиппа Киркорова о занятиях спортом.