«Кровь фальшивая»: Егор Крид обманул фанатов

Фото: Тараканов Вадим / ТАСС

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Кадры с последствиями «избиения» артист опубликовал ранее.

Опубликованные певцом Егором Кридом кадры окровавленного лица оказались всего лишь пиар-акцией для продвижения нового фильма с участием артиста. Об этом он сам рассказал в своем Telegram-канале.

«Рад, что большинство не поверило в кружок, потому что они знают, что если бы мне так разбили лицо, искать бы уже никого не пришлось. Спасибо всем, кто переживал и извините — кого напугал. Спасибо всем старшим, кто набрал и предложил помощь. Спасибо всем, кто написал в личку. Ценю», — написал Егор Крид.

Свой новый кинопроект рэпер назвал «крутейшим аттракционом эмоций». Его подписчикам остается надеяться, что эти самые эмоции будут посильнее, чем те, что они испытали, когда увидели окровавленного кумира — в эту игру Крида поверили не все.

Ранее 5-tv.ru писал, что Криду выписали штраф после концерта с участием Киркорова, Тимати и Джигана. Оказалось, что он закончился позже, чем должен был — артист нарушил закон тишины. Заявление на рэпера написал местный житель.