Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; Telegram / ГСУ СК России по Санкт-Петербургу/ gsuskrf_spb; 5-tv.ru

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Девушка скончалась от множественных ударов ножом.

Жителя Петербурга обвинили в убийстве дочери. Об этом сообщается в Telegram-канале управления Следственного комитета по городу.

Оперативники установили, что 8 сентября 39-летний мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, нанес множественные удары ножом своей 18-летней дочери, от чего та скончалась на месте. Преступление было совершено в квартире дома на аллее Поликарпова.

Мужчину задержали в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье «Убийство». Ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста.

Ранее в этот день в Перми произошло зверское убийство руководителя Свердловского отдела Следственного управления Следственного комитета России (СУ СКР) по Пермскому краю Евгения Середкина. По подозрению в преступлении задержали сожителя бывшей жены мужчины. По предварительным данным, обвиняемый пришел в дом к следователю и с порога набросился на него с топором. Затем он сам вызвал правоохранителей и дождался их приезда. Убийство, предположительно, произошло на бытовой почве из-за семейного конфликта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что житель Красноярского края убил поленом друга, приняв его за грабителя.