«Я найду каждого из вас»: Крид опубликовал видео с разбитым в кровь лицом
Крид опубликовал видео с окровавленным лицом и намекнул на избиение
Фото, видео: © РИА Новости / Светлана Шевченко;Telegram / ЕГОР КРИД/ egorkreed;5-tv.ru
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Певец пообещал отомстить обидчикам.
Егор Крид, предположительно, стал жертвой нападения. В своем Telegram-канале певец опубликовал видео с окровавленным лицом, а в комментарии недвусмысленно намекнул на предстоящую месть обидчикам.
«Я найду каждого из вас по одному», — написал Крид, давая понять, что нападавших было несколько.
Поклонники в комментариях к видео выражают недоумение и требуют от певца рассказать подробности происшествия.
«Что произошло вообще?»;
«Бедный»;
«Не пугай нас так»;
«Егор, что с тобой?»
«Что случилось? Егор, мы переживаем», — пишут встревоженные фанаты.
Впрочем, нашлись и те, кто явно обрадовался происшествию с популярным хип-хоп исполнителем. А некоторые и вовсе заподозрили Егора Крида в инсценировке.
«Хочу больше такого контента»;
«Аха-ха, началось»;
«Егор, вы приколист?»;
«Вот это пиар-ход!»;
«Хороший прогрев к клипу», — комментируют недоверчивые пользователи.
Ранее 5-tv.ru рассказал, почему подписчики известного певца Егора Крида и блогера Вали Карнавал решили, что пара снова вместе.