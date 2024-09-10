«Русский метод»: в Венгрии раскрыли секрет резкого похудении Виктора Орбана
Blikk: Орбан похудел благодаря занятиям с гирями по «русскому методу»
Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев
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Венгерский премьер буквально преобразился за считанные месяцы.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан похудел благодаря тренировкам с гирями по «русскому методу». Об этом пишет Blikk.
В материале венгерского издания отмечается, что политик тренируется четыре-пять раз в неделю с гирями весом 16 и 24 килограмма по самостоятельно составленному плану. Чтобы соблюдать режим занятий, Орбан даже берет гири с собой в поездки, в том числе за рубеж.
На вопрос журналистов о том, сколько килограммов удалось сбросить в процессе тренировок, Орбан сказал, что специально не взвешивается, но совмещает упражнения с диетой.
Впрочем, внешнее преображение венгерского премьера за несколько месяцев тренировок видно невооруженным глазом.
Подход Орбана к похудению венгерское издание неспроста назвало «русским методом». Гиревой спорт был чрезвычайно популярен в Советском Союзе, в том числе среди военнослужащих. Многие за рубежом убеждены, что гиря — это традиционный русский спортивный снаряд.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Киеве пожаловались на Орбана из-за его визита в Россию.