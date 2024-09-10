«Русский метод»: в Венгрии раскрыли секрет резкого похудении Виктора Орбана

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Венгерский премьер буквально преобразился за считанные месяцы.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан похудел благодаря тренировкам с гирями по «русскому методу». Об этом пишет Blikk.

В материале венгерского издания отмечается, что политик тренируется четыре-пять раз в неделю с гирями весом 16 и 24 килограмма по самостоятельно составленному плану. Чтобы соблюдать режим занятий, Орбан даже берет гири с собой в поездки, в том числе за рубеж.

На вопрос журналистов о том, сколько килограммов удалось сбросить в процессе тренировок, Орбан сказал, что специально не взвешивается, но совмещает упражнения с диетой.

Впрочем, внешнее преображение венгерского премьера за несколько месяцев тренировок видно невооруженным глазом.

Подход Орбана к похудению венгерское издание неспроста назвало «русским методом». Гиревой спорт был чрезвычайно популярен в Советском Союзе, в том числе среди военнослужащих. Многие за рубежом убеждены, что гиря — это традиционный русский спортивный снаряд.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Киеве пожаловались на Орбана из-за его визита в Россию.