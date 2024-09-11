Фото: www.globallookpress.com / Oleksandr Klymenko

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Джон Кирби высказал позицию властей США по этому поводу.

Президент* Украины Владимир Зеленский в праве решать самостоятельно, стоит ли ему начинать мирные переговоры с Россией, а США, в свою очередь, не будут никак его к этому принуждать. Об этом заявил координатор Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга.

«Это будет зависеть от Зеленского, когда <…> он будет вести переговоры», — говорит он.

Кроме того, Кирби дал свой комментарий по поводу визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев. Проездка запланирована на среду.

По его словам, руководитель госдепа также не станет заставлять украинских властей что-то предпринимать для начала мирного урегулирования конфликта на Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Запад цепляется за «формулу Зеленского» по Украине.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.