Схватило сердце: актера Бориса Щербакова госпитализировали в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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За минувшие пару лет он уже несколько раз попадал в больницу.

Народного артиста России Бориса Щербакова положили в больницу из-за плохого самочувствия. 74-летний актер жаловался на боли в области сердца. Подробности состояния звезды кино сообщил источник 5-tv.ru.

Днем 10 сентября стало известно, что актеру Щербакову стало плохо в его квартире на Тверской улице. Он сообщил близким, что у него схватило сердце, после чего за пациентом прибыли врачи скорой помощи.

Врачи диагностировали у него нестабильную стенокардию, провели терапию дома и приняли решение госпитализировать.

Стоит отметить, что эти симптомы могут привести к развитию инфаркта миокарда и связанных с ним осложнений. Сейчас Борис Гребенщиков находится под наблюдением медиков.

За минувшие несколько лет народный артист РФ уже несколько раз оказывался по тем или иным причинам в больнице.

Ранее 5-tv.ru сообщал о «вбросе» о Борисе Щербакове, который в конце августа распространил популярный Telegram-канал. В СМИ утверждали, что актера госпитализировали в отделении кардиологии, а также о том, что в него стреляли. Сам артист опроверг эти слухи.