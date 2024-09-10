Воевавшего за ВСУ американского наемника приговорили к 14 годам лишения свободы

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Andreas Beil

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Обвиняемый по уголовной статье гражданин США объявлен в международный розыск.

В России американского наемника, который участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), заочно приговорили к 14 годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Как удалось установить следствию, гражданин США Майкл Малдонадо прибыл на Украину в 2022 году, где начал обучаться ведению боевых действий и обращению с оружием. В качестве позывного он кличку «Zafer Ronin — Зафер Ронин».

«За денежное вознаграждение и иное материальное обеспечение в период с июля 2022 года по февраль 2024 года Малдонадо, выполняя приказы вышестоящих командиров, принимал непосредственное участие в боевых действиях против российских военнослужащих, чем способствовал поддержанию вооруженного конфликта», — уточняется в Telegram-канале СК.

Малдонадо признали виновным по уголовной статье «Наемничество», американец объявлен в международный розыск. В России он заочно приговорен к 14 годам лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что наемники из США, Польши и Франции участвуют в боевых действиях в Курской области, где проявляют особую жестокость.