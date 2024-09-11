Заживо сжегший участницу Олимпиады в Париже мужчина скончался

Фото: www.globallookpress.com / iMAGO/Gladys Chai von der Laage

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Пара поссорилась из-за земельного участка в Кении.

Бывший возлюбленный участницы Олимпиады в Париже Ребекки Чептегеи Диксон Ндиема скончался в больнице после того, как поджег ее в ходе ссоры. Об этом сообщает издание Inside the Games.

Спортсменка и ее сожитель поссорились из-за земельного участка в Кении, который она приобрела ранее. В результате перепалки мужчина вылил на Чептегеи канистру бензина и поджег ее. Бегунью госпитализировали в больницу с 75% ожогов тела. Врачи боролись за жизнь пострадавшей, но спасти ее не смогли.

В понедельник, 9 сентября, скончался и убийца Чептегеи. Вместе с девушкой его пришлось доставить в больницу с 30% ожогов тела. Он провел под наблюдением врачей около недели, после чего умер.

33-летняя Чептегеи принимала участие в марафоне на прошедших летом Олимпийских играх в Париже. Она заняла 44-е место. В 2023 году бегунья из Уганды финишировала второй на марафоне во Флоренции и 14-й на чемпионате мира в Будапеште.

Ранее 5-tv.ru сообщал об аналогичном инциденте, который произошел в подмосковном Щелкове. Пьяный мужчина избил свою сожительницу, а затем поджег. К счастью, эта история закончилась лучше, чем трагедия с Чептегеей. Женщине удалось залезть под душ и потушить пламя.