Океан-2024: в России проходят масштабные учения ВМФ

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

В них участвуют 400 боевых кораблей и 90 тысяч человек личного состава.

Россия должна быть готова к любому развитию событий, а наши вооруженные силы — обеспечивать надежную защиту суверенитета и национальных интересов. Об этом Владимир Путин сказал на открытии активной фазы командно-штабных учений «Океан-2024». Старт новому этапу президент дал в формате ВКС совместно с министром обороны Андреем Белоусовым и командующими флотами.

Глава государства указал на основную задачу, которая поставлена перед участниками стратегических учений. В первую очередь — детально проверить боеготовность и слаженность действий органов управления, частей и соединений ВМФ. А кроме того — будут отработаны удары высокоточным оружием и перспективными образцами техники.

По словам президента, Соединенные Штаты и их союзники активно наращивают военное присутствие вблизи российских рубежей. И когда речь идет о противостоянии агрессии со стороны Запада, ключевую роль играет именно военно-морской флот.

О том, как проходят масштабные учения — в репортаже корреспондента «Известий» Ильи Аникеева, который следит за всем с борта боевого корабля.

Корабли Тихоокеанского флота покидают бухту Золотой рог и отправляются к месту проведения стратегических учений «Океан-2024».

«Сегодня начинается его активная фаза, в ходе которой будут отработаны самые сложные, максимально приближенные к боевым задачи. Отмечу, что за последние три десятилетия мы впервые проводим столь масштабные учения на море. Они одновременно пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океана, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. К ним привлекаются силы военно-морского флота в части дальней и военно-транспортной авиации. Цель учений — детально проверить ключевые моменты боеготовности органов управления, частей и соединений военно-морского флота и ВКС. Определить слаженность их действий. Будут отработаны вопросы комплексного применения высокоточного оружия, а также других современных и перспективных образцов вооружения. В том числе, с учетом опыта полученного в ходе СВО», — уточнил президент РФ Владимир Путин.

Соединения ВМФ России оттачивают тактику взаимодействия с различными родами войск. В ходе учений им предстоит решать нестандартные оперативные задачи: поражать стратегически важные объекты условного противника, отработать высадку десанта на необорудованное побережье.

«США и их союзники открыто заявляют о своих планах по развертыванию ракет средней и меньшей дальности в так называемых передовых зонах. В качестве приоритетных направлений для их размещения, в том числе рассматриваются территории островов в западной части Тихого океана, а также в некоторых странах АТР. При этом американские вооруженные силы уже отрабатывают переброску и развертывание в АТР перспективных ракетных систем. Фактически США провоцируют гонку вооружений, не считаясь с безопасностью своих европейских и азиатских союзников, формируют предпосылки для опасной кризисной ситуации в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Хочу подчеркнуть — Россия должна быть готова к любому развитию обстановки, а наши вооруженные силы — обеспечивать надежную защиту суверенитета и национальных интересов России, отразить возможную военную агрессию в любых направлениях, в том числе в океанской и морской зоне. Ключевую роль в решении этой задачи играет военно-морской флот», — подчеркнул Путин.

В море отработают применение высокоточного оружия. Маневры проходят вдоль морских границ России.

Командно-штабные учения Океан одновременно проходят на море, в воздухе и под водой. В них будут задействованы около 400 боевых кораблей и подводных лодок, больше 120 самолетов самолет и вертолетов морской авиации и 90 тысяч солдат и офицеров.

Примечательно, что в учениях участвуют Военно-морские силы народно-освободительной армии Китая.

«В соответствии с замыслом учения будет апробирована перспективная форма применения военно-морского флота — самостоятельная операция в океанском районе. Органы военного управления заняли командные пункты и уточняют планы применения флотов. Силы и войска выведены в назначенные районы и готовы к практическим действиям», — отметил министр обороны России Андрей Белоусов.

Россия и Поднебесная проводят уже пятое совместное патрулирование в морской акватории Тихого океана, чтобы реагировать на угрозы общей безопасности.