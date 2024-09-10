В Совфеде допустили вмешательство Запада в выборы с использованием дипфейков

Фото: 5-tv.ru

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Сенатор Климов подчеркнул, что в России уже научились своевременно реагировать на подобные вызовы.

В ближайшем будущем западные противники России будут активно применять дипфейки с целью вмешательства в выборы. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в дела РФ Андрей Климов.

«С учетом развития современных технологий мы понимаем, что в ближайшем будущем будут активно использоваться и методы дипфейка для того, чтобы еще более предметно воздействовать на граждан РФ и на мировую общественность», — сказал он на пресс-конференции.

Сенатор при этом подчеркнул, что в России уже научились своевременно реагировать на подобные вызовы.

Также Климов сообщил, что на Западе были замыслы вмешательства в российские региональные выборы с помощью иностранных агентов, однако они не увенчались успехом благодаря вовремя принятым законодательным изменениям.

Сенатор пояснил, что, согласно поправкам, гражданин России сохраняет свое конституционное право быть избранным, однако для участия в выборах должен предварительно снять с себя статус иностранного агента, что законом не запрещено.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на ресурс Центризбиркома было совершено более 200 тысяч кибератак в ходе прошедших региональных выборов.