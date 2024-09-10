Фото: www.globallookpress.com / Alexis Sciard

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Западные кураторы могут заставить киевский режим в качестве «акта доброй воли» вывести войска из Курской области. Что в этом случае потребуют от России?

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, который в январе 2023 года на форуме в Давосе заявлял о необходимости военного поражения России, на днях призвал к тому, чтобы «как можно быстрее выйти из военной ситуации и прийти к миру». Означает ли это, что Запад готов пойти на демилитаризацию Украины? На эту тему рассуждает политический эксперт Сергей Миркин в статье для EADaily.

По мнению аналитика, в свете усталости в мире от боевых действий на Украине и катастрофического положения ВСУ, Запад и Китай могут предложить Москве и Киеву свое посредничество. При этом западные кураторы заставят киевский режим в качестве «акта доброй воли» вывести войска из Курской области, после чего Россия, по замыслу, согласится на переговоры. Одновременно к процессу может подключиться кандидат в президенты США Камала Харрис, для которой это станет важнейшим предвыборным пиаром.

В результате России, скорее всего, предложат оставить за собой территории Донбасса и Крым, снять часть санкций и, возможно, предоставят гарантии о невступлении Украины в НАТО.

Киевскому режиму, в свою очередь, предложат деньги, чтобы «продать» ситуацию украинскому обществу как победу.

Главный вопрос, считает автор, — что делать с украинской армией. Если она будет сохранена в прежних размерах, то продолжит оставаться орудием Запада, направленным против России. Киев будет иметь возможность спровоцировать новый конфликт в любой момент, когда Запад сочтет нужным.

«Поэтому демилитаризация Украины плюс система контроля за процессом разоружения — это не прихоть, а жизненно важная необходимость для России. И это минимум, ведь для безопасности РФ нужно если не пророссийское, то хотя бы нейтральное правительство в Киеве», — делает вывод эксперт.

Ранее сенатор Андрей Климов в беседе с 5-tv.ru заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц заговорил о завершении конфликта на Украине из-за неудач своей партии, а также на фоне предстоящих выборов в США.