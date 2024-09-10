«Ломают баланс сил»: Путин заявил, что США провоцируют гонку вооружений

Фото: www.globallookpress.com / US Joint Staff

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Президент России выступил в начале активной фазы учений «Океан-2024».

Соединенные Штаты стремятся достичь военного превосходства, они фактически провоцируют гонку вооружений. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи в начале активной фазы стратегических командно-штабных учений «Океан-2024».

«Своими агрессивными действиями США стремятся достичь ощутимого военного преимущества, тем самым сломать сложившуюся архитектуру безопасности и баланс сил в АТР. Фактически США провоцируют гонку вооружений, не считаясь с безопасностью своих европейских и азиатских союзников», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что Вашингтон пытается любой ценой сохранить свое глобальное военно-политическое доминирование. Для этого американцы используют Украину, они стремятся нанести стратегическое поражение России.

Штаты и их сателлиты наращивают военное присутствие вблизи западных рубежей РФ — в Арктике и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Запад прикрывается предлогом, будто бы существует угроза от России, и такие действия необходимы якобы с целью сдерживания Китая.

Соединенные Штаты и их союзники открыто озвучивают свои планы по поводу развертывания ракет средней и меньшей дальности в «передовых зонах». Приоритетными направлениями для этих целей являются в том числе острова в западной части Тихого океана и некоторые страны в АТР. При этом войска США уже отрабатывают переброску и развертывание перспективных ракетных систем в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что страны НАТО начали серию из 12 военных учений возле границ России. Одна из тренировок с привлечением военных и техники стартовала накануне в Германии. Мероприятия пройдут также в Эстонии, Латвии и Финляндии.