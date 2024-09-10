Путин назвал учения «Океан-2024» самыми масштабными за последние десятилетия

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

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Они стартовали 10 сентября и продлятся неделю.

Впервые за несколько минувших десятилетий Россия проводят столь масштабные учения на море. С таким заявлением выступил глава российского государства Владимир Путин, принимая участие в начале командно-штабных учений «Океан-2024» по видеосвязи.

«За последние три десятилетия мы впервые проводим столь масштабные учения на море», — сообщил верховный главнокомандующий из Кремля.

По его словам, Россия продолжит укреплять не только Военно-морской флот в целом, но и его ядерную составляющую. Подобные учения необходимы для тренировки российских войск, цель которых — защитить страну и проживающих в ней граждан.

В ходе тренировок планируется проверить боеготовность командования, служащих ВМФ, а также их готовность работать в команде. В учениях будет применяться и тот опыт, который удалось приобрести за время проведения специальной военной операции.

Что представляют из себя учения «Океан-2024»

Плановое стратегическое командно-штабное учение «Океан-2024» началось 10 сентября и продлится неделю. Маневры пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. В них задействуют более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, а также более 120 самолетов и вертолетов морской авиации Военно-морского флота и Воздушно-космических сил, около семи тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники.

Всего в тренировке примут участие более 90 тысяч российских военнослужащих.

Участие в учениях «Океан-2024» принимает и Китай. Страна направила три корабля, одно судно и 15 самолетов, рассказал главком ВМФ России Александр Моисеев.

Ранее 5-tv.ru передавал слова помощника российского лидера Николая Патрушева об основных задачах Морской коллегии России.