«До свидания, Проспект Мира»: в жизни мамы Тимати намечаются большие перемены

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Симоне Юнусовой придется выйти из зоны комфорта, в которой она провела достаточно времени.

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) и его брат Артем подарили своей маме новую квартиру. Радостной новостью счастливая Симона Юнусова поделилась с подписчиками своего блога.

Она рассказала, что переезжает из своей квартиры на Проспекте Мира, которую еще в советские времена выделили ее отцу как директору музыкальной школы, и в которой она сама прожила 47 лет.

По словам Юнусовой, в последние годы она одна обитала в 80-метровой квартире, и у нее даже мыслей не возникало менять место жительства. Однако любящие сыновья решили по-другому.

Где находится ее новая квартира, мама Тимати не уточнила. Она отметила лишь, что теперь все члены их дружного семейства будут жить рядом.

«До свидания, моя молодость, юность и зрелость! До свидания, мой родной Проспект Мира, на котором я прожила 47 лет, я отпускаю тебя с грустью, но без сожаления. Я раскрываю руки всему новому и верю, что оно будет чудесным! У меня выросли хорошие сыновья, которыми можно гордиться! Не спрашивайте, как воспитать таких, сама не знаю, так получилось», — написала Юнусова.

Ранее Тимати в Международный женский день подарил своей возлюбленной Валентине Ивановой автомобиль Mercedes-Benz G-класса стоимостью около 30 миллионов рублей.

Как сообщал 5-tv.ru, это уже вторая машина Ивановой, подаренная Тимати. Осенью прошлого года артист вручил возлюбленной иномарку почти за 12 миллионов рублей. Тогда знаменитость подарил ей Porsche 911.