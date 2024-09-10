«Закрывали на ключ»: Иванова рассказала о строгой дисциплине в «Комбинации»

Певица Иванова призналась, что продюсер «Комбинации» запирал ее в номере

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Солистка популярной в 90-е женской группы призналась, что продюсер коллектива запрещал ей пить алкоголь.

Создатель и первый продюсер женской группы «Комбинация» Александр Шишинин держал своих подопечных в строгости. К примеру, солистке Татьяне Ивановой, которой на момент приема в коллектив было всего 17 лет, он запрещал пить спиртное. О том, как он это делал, певица рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Комбинация».

«Ну как? Закрывал на ключ и все. Мне, конечно, это не нравилось. Но это продолжалось до 18 лет, 25-го (августа — Прим. ред.) мне исполнилось 18, а 26-го я сказала: „Але, до свидания, все“», — поделилась Иванова.

В Москве прошла премьера сериала «Комбинация» — о суперпопулярной в 1990-е женской группе из Саратова. Роли солисток коллектива Алены Апиной и Татьяны Ивановой в молодости в фильме исполнили актрисы Анастасия Уколова и Елизавета Базыкина.

Также в картине заняты Павел Прилучный, Даниил Воробьев и Никита Кологривый. Появилась в сериале и 60-летняя Апина, которая исполнила роль преподавателя консерватории.

Создатели картины не стали экономить на достоверности и организовали съемки в тех местах, где когда-то действительно образовалась знаменитая группа и были записаны ее первые хиты.

В сериале можно увидеть исторический центр Саратова, площадь Кирова, стадион «Динамо», консерваторию, а также ротонду на набережной Волги, которая появилась в клипе «Белый вечер».

Часть сцен снимали в соседнем Энгельсе, откуда на репетиции группы приезжала бас-гитаристка Ольга Ахунова. В сериале ее сыграла актриса Дарья Руденок.

Ранее 5-tv.ru рассказал, на что солистка «Комбинации» Татьяна Иванова потратила свой первый гонорар в группе.