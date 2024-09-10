В России утвердили изменения в перечне товаров для параллельного импорта

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

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В страну в том числе начнут завозить запчасти для автомобилей Kia и Hyundai.

Минпромторг России утвердил изменения в перечне товаров, которые подлежат ввозу в страну по параллельному импорту. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации Минпромторга, список по параллельному импорту пополнился рядом товаров, которые не подлежат защите прав об интеллектуальной собственности.

Мера вступает в законную силу через шесть месяцев. За это время продавцы в России смогут распродать уже имеющийся товар и завершить контракты с поставщиками, чтобы потом перезаключить их по новым правилам.

К тому же, еще ряд изменений будет касаться некоторых конкретных товаров.

«Например, перечень дополнен брендами Kia и Hyundai, что обусловлено значительным количеством автомобилей этих марок, используемых российскими гражданами. Это позволит обеспечить внутренний рынок необходимыми запчастями», — уточняется в сообщении Минпромторга.

В то же время ряд производителей легкой промышленности были исключены из списков разрешенных к параллельному импорту товаров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России предложили промаркировать все товары параллельного импорта.