«Ожоги и потеря зрения»: как чистящее средство может вызвать слепоту

Фото: 5-tv.ru

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Некоторые порошки и гели для уборки несут серьезную угрозу для здоровья человека. Все дело в их далеко не безобидном составе.

Некоторые вещества в составе чистящих средств для СВЧ-печей и духовок могут лишить человека зрения. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказала старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

Речь идет о гидроксиде натрия и фенольных соединениях, которые при попадании на кожу способны вызывать ожоги и пагубно сказываются на нервной системе.

«Такой компонент как гидроксид натрия в составе средства может нанести значительный вред здоровью человека. Он является сильной щелочью и при контакте с кожей способен вызвать серьезные ожоги, попадание его в глаза может привести к потере зрения», — подчеркнула биотехнолог.

Золотарева отмечет, что в зоне риска находятся люди с заболеваниями сердца и легких, а также дети.

Также специалист отметила, что смешивание различных чистящих средств также может навредить здоровью человека. Дело в том, что при определенной комбинации выделяются опасные пары, например, газообразный хлор.

Чтобы избежать опасностей, после нанесение хлоросодержащих средств на внутреннюю поверхность техники нужно закрыть дверцу, подождать около пяти минут и только потом чистить. При этом лучше использовать резиновые перчатки и маску, а после уборки тщательно проветривать помещение.

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