«Не переживайте, котов заберем»: Воробьев о помощи жительнице Раменского после атаки БПЛА

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Животные остаются в квартире атакованного дома на десятом этаже.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал жительнице Раменского, чья квартира пострадала в результате атаки БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ), спасти оставшихся дома котов. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

«Как только будет безопасно, а ключевое — это безопасность, не переживайте, возьмем вас, поднимемся вместе, котов заберем», — заявил Воробьев.

Как сообщила сама пострадавшая, коты остаются в многоквартирном доме, в который попал вражеский беспилотник, на десятом этаже.

По информации Минобороны России, минувшей ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 144 украинских беспилотника в небе над девятью российскими регионами. Дроны были сбиты над Московской, Калужской, Воронежской, Брянской, Тульской, Белгородской, Курской, Орловской и Липецкой областями.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте.

Атака ВСУ на Раменское и другие районы Подмосковья

Ночью на Московскую область была совершена атака БПЛА. Как сообщал губернатор региона Андрей Воробьев, российские силы ПВО за ночь сбили 14 дронов ВСУ в Подольске, Раменском, Люберцах, Домодедово и Коломне.

В доме на Спортивном проезде в Раменском загорелись квартиры в районе 11-12 этажей. В результате атаки пострадали три человека, а также погибла женщина. Еще один сбитый дрон попал в дом по Высоковольтной улице.

На место происшествия в Раменском были незамедлительно направлены экстренные службы для устранения возгорания и эвакуации местных жителей. В пунктах временного проживания находятся 43 человека.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обломки украинского дрона упали на территорию подмосковного аэропорта Жуковский.