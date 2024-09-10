В Китае может возникнуть новая эпидемия

Фото, видео: www.globallookpress.com / Medicimage; 5-tv.ru

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Впервые вирус, названный Wetland virus (WELV), обнаружили в 2019 году.

В Китае зафиксировали возникновение новой болезни, которая называется ортонайровирус. По своим свойствам она напоминает Конго-крымскую геморрагическую лихорадку. Насколько она опасна, какие у нее симптомы и возможна ли эпидемия в России — в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал врач-эпидемиолог Николай Крючков.

Впервые вирус, названный Wetland virus (WELV), обнаружили в Китае в 2019 году и там же проводились исследования. Удалось выявить, что переносчиками являются клещи. Но не все, а около 2%, которые обитают в определенном районе страны.

«Вирус проявляется не специфическими симптомами, то есть тошнота, рвота, температура, общие недомогания», — сказал эксперт.

Кроме того, заразившиеся испытывали боли в животе, голове и спине. Также отмечался случай, когда заболевший человек впал в кому.

«Было поражение центральной нервной системы и в спинномозговой жидкости было выявлено характерное присутствие большого количества лейкоцитов», — отметил эпидемиолог.

фото, видео: www.globallookpress.com / Ju Huanzong; 5-tv.ru

По словам Крючкова, говорить о масштабах распространения еще рано. Вирус выявили недавно. Точное количество заболевших до конца не известно, поскольку не исключено, что в Китае врачи могли поставить другой диагноз из-за похожих симптомов с другими инфекциями.

Но эксперт заверил — говорить об эпидемии пока рано, потому что даже количество тех пациентов, у которых все же выявили инфекцию крайне небольшое — 2% из тех, кто обращался с похожими симптомами.

Также эксперт отметил — для того чтобы подхватить вирус, должно быть соблюдено множество нюансов.

«Нужны специальные клещи, которые это переносят. Нужны источники в дикой природе, откуда эти клещи будут получать эту инфекцию», — объяснил эксперт.

При этом, насекомое должно находиться на теле человек продолжительное время, кратковременный контакт не является достаточным поводом, чтобы подхватить ортонайровирус.

Особенного вида лечения пока нет. Но важно, чтобы заболевания могли сразу выявить и предпринять необходимые меры, чтобы отслеживать изменения в состоянии зараженных.

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