«Риск увеличивается в разы»: чем опасна вода из кулера

Ученый Погорелый: вода из кулеров в школе опасна для здоровья из-за массовости

Фото: www.globallookpress.com / David Oxberry]

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Эти аппараты есть буквально везде — в офисах, школах, больницах.

Использование кулера с водой повышает риск заразиться опасными бактериями вроде Legionella. Степень угрозы также увеличивается при редком обслуживании аппарата. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал кандидат технических наук, доцент кафедры экологической и промышленной безопасности РТУ МИРЭА Антон Погорелый.

«В условиях массового использования кулеров особенно важно обращать внимание на гигиену и качество воды, чтобы минимизировать возможные риски», — подчеркнул эксперт.

Погорелый пояснил, что в резервуаре кулера при долговременном хранении воды создается подходящая среда для размножения микроорганизмов, особенно в теплом помещении. Более того, к этому прибавляется проблема перекрестного загрязнения: случайные касания крана рукой, губами или же недостаточно чистая емкость для набора воды.

Расположение кулеров, например, в коридорах школы увеличивает риск переноса вирусов и бактерий в разы, подчеркнул специалист. Все дело в массовом использовании, к которому может прибавиться проблема редкой дезинфекции кулеров. Погорелый указал, что она должна проводиться минимум раз в неделю.

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