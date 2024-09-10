Вперед и с песней: на трассе М-11 «Нева» может появиться музыкальная разметка

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

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«Автодор» планирует провести испытания до конца года.

На трассе М-11 «Нева» проведут испытания музыкальной разметки. Как рассказали в «Автодоре», до конца года ее нанесут на одном из участков магистрали. Водитель во время проезда будет слышать мелодию. Это поможет не терять концентрацию за рулем.

Для такого эффекта линии и полосы должны находиться на определенном расстоянии друг от друга. Рассчитать их четкие параметры позволило новое программное обеспечение. Это — разработка отечественных специалистов.

На российских дорогах и сейчас используют полосы «со звуком». Например, вдоль обочин. В случае, если автомобилист съезжает со своей полосы, в машине раздается гул.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в России изменился состав автомобильной аптечки. С 1 сентября ассортимент обязательных предметов расширен. Например, теперь обязательно должны быть не одно устройства для проведения искусственного дыхания, а два.