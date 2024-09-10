Митя Фомин считает, что жениться и рожать детей надо тогда, когда хочется

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Артист дал важный совет молодому поколению.

Певец Митя Фомин считает, что людям не стоит опираться на возраст в достижении своих целей. Поэтому молодому поколению не стоит ждать 30 лет, чтобы обзавестись семьей, родить ребенка или построить дом мечты. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на праздновании дня рождения «Русского Радио».

Так как артисту исполнилось в этом году 50 лет, то он может дать важный совет молодежи, исходя из своего жизненного опыта. По его словам, самое главное — все делать «в моменте». Фомин отметил, что никогда не стоит ждать чего-то, если вы хотите этого прямо сейчас.

«Если что-то у вас получается, то надо это делать в моменте. Не надо ждать ни 29, ни 25 лет», — говорит он.

Самое главное — это получать удовольствие от жизни, а оно приходит именно тогда, когда вы осуществляете все в моменте.

«Просто брать и делать, потому что жизнь одна!» — призвал артист.

Ранее 5-tv.ru писал, что премьера этно-оперы «Князь Владимир» с SHAMAN в главной роли состоится в Кремле. Впервые фрагмент постановки, над которой работал композитор Игорь Матвиенко, был показан год назад на «Таврида. АРТ». Над этим проектом автор работал около десяти лет, не раз постановка была изменена, но вскоре будет представлена широкому зрителю.