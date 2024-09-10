Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев

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Также были освобождены еще два населенных пункта.

Вооруженные силы России освободили четыре населенных пункта в Донецкой народной республике (ДНР): Водяное, Григоровку, Красногоровку и Галицыновку. Об этом сообщило Минобороны в сводке о ситуации в зоне спецоперации на Украине за сутки.

«В результате решительных действий подразделений „Южной“ группировки войск освобождены населенные пункты Красногоровка и Григоровка Донецкой народной республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В результате Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились до 715 боевиков, боевой машины пехоты, двух боевых бронированных машин «Казак», 15 автомобилей, самоходной артиллерийской установки «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, гаубицы М777 и М198 производства США, гаубицы FH-70 производства Великобритании, самоходной артиллерийской установки «Акация», двух орудий Д-20, двух гаубиц Д-30 и гаубицы L-119 производства Великобритании.

Также ВС России уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и три полевых склада боеприпасов ВСУ.

Галицыновку взяли бойцы группировки войск «Центр», а Водяное — солдаты группировки «Восток». В районе первого населенного пункта киевский режим потерял до 515 боевиков, около второго — до 130. Также противник лишился большого числа техники, в том числе западной.

Накануне, 9 сентября, армия России освободила населенный пункт Мемрик в ДНР.

Спецоперация России на Украине

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные используют новые модификации БМП-3 в боях с ВСУ под Угледаром.