Такого не было 75 лет! В Москве спрогнозировали самый теплый день сентября

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Всю неделю в столице и области прогнозируется почти июльская температура воздуха.

Погоду в Москве и области продолжает формировать западная периферия обширного антициклона. Такие условия сделают вторник, 10 сентября, самым теплым днем за последние 75 лет. Об этом рассказал специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с ТАСС.

«В Москве и по области ожидается переменная облачность без осадков, максимальная температура воздуха в Москве — 26-28 градусов, по области — 24-29. С такими температурами сегодняшний день станет самым теплым среди всех десяток сентября за последние 75 лет», — сказал он.

Леус также уточнил, что сегодня будет ветер юго-восточных направлений с порывами от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление во вторник составит 748 миллиметров ртутного столба.

В свою очередь, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» рассказал, что бабье лето в Москве и Подмосковье начнется в октябре. По его словам, всю неделю до 15 августа осадков не ожидается, температура ночью составит от плюс 11 до плюс 16 градусов, а днем — 22-27 градусов тепла. Это, подчеркнул Шувалов, «почти июльская температура».

Причем, аномально теплая погода держится почти во всей средней полосе и на севере — от Архангельска до Туапсе. Данный антициклон достигает огромнейших размеров.

Как объяснил Шувалов, на всю России есть только два атмосферных вихря: антициклон в европейской части, влияющий на погоду на Урале и в Западной Сибири, а также циклон на Дальнем Востоке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько еще продержится жара в Москве. В частности, синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что температура в столице до 15 сентября будет выше нормы. Прогнозируется потепление и в ночное время.