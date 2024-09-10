Умер звезда мюзикла «Нотр-Дам де Пари» Александр Голубев

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По предварительным данным, причиной смерти артиста могло стать заражение крови.

Заслуженный артист России Александр Голубев умер на 58-м году жизни. Об этом сообщает KP.RU, ссылаясь на близких артиста.

«Сегодня умер наш друг, заслуженный артист России, артист театра Оперетты, звезда мюзиклов Александр Голубев. Ему было всего 57 лет. Приносим соболезнования близким», — говорится в сообщении.

По предварительным данным издания, причиной смерти Голубева могло стать заражение крови. По словам близких актера, он находился в коме.

Александр Голубев родился 7 февраля 1967 году. В Московском театре оперетты он работал с 1995 года. Его голос проникал в души зрителей с первой же секунды.

Голубев известен по яркой роли священника Фролло в мюзикле «Нотр-Дам де Пари». Он получил широкую известность как один из исполнителей песни Belle («Прекрасная»). Сам певец считал своей самой яркой работой мюзикл «Монте-Кристо», где он перевоплотился в Бертуччо.

Кроме того, он принимал участие в таких спектаклях, как «Греховодник», «Сокровища капитана Флинта», «Моя прекрасная леди», «Маугли», «Граф Орлов», «Фанфан Тюльпан» и другие. К слову, Голубев появлялся в фильмах и сериалах. За его плечами остались съемки в «Горько!», «День выборов», «Домашний арест» и «Интерны».

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