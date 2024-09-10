По 28 квадратных километров ежедневно: Шойгу о продвижении ВС России в зоне СВО
Шойгу: ВСУ ежедневно теряют по 28 квадратных километров территории в зоне СВО
Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
За минувшие полтора месяца российская армия освободила почти тысячу квадратных километров земли.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно теряют по 28 квадратных километров территории в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу в интервью для федерального телеканала.
По его словам, вражеская армия также каждый день теряет порядка двух тысяч боевиков.
«Суммарно, если говорить за восемь дней сентября и август, почти одна тысяча квадратных километров территории освобождены. Темпы увеличиваются», — прокомментировал нынешнюю ситуацию в зоне спецоперации Шойгу.
Спецоперация России на Украине
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, на которых экипажи БМП-3 взяли три «опорника» ВСУ под Угледаром.