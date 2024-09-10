Вплоть до отека Квинке: кому категорически нельзя есть сыр
Врач-диетолог Залетова: сыр точно нельзя есть при полном дефиците лактазы
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько
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Людям не стоит полностью отказываться от этого продукта — решение есть.
Генетически предрасположенным к полному дефициту лактазы людям категорические нельзя есть сыр. Об этом в беседе с aif.ru рассказала врач-диетолог Татьяна Залетова.
«Такие пациенты могут реагировать на сыр, потому что следы лактозы в нем есть», — подчеркнула медик.
Возраст вносит коррективы в жизни людей, например, у многих как раз и возникает дефицит лактазы. Именно этот фермент участвует в расщеплении лактозы и молочного сахара, поэтому у некоторых и развивается непереносимость молока. Она может проявляться спазмами и дискомфортом в животе, вздутием, тошнотой, высыпаниями на коже, пояснила Залетова.
Вторая весомая причина отказа от сыра — аллергия на продукт, когда при его употреблении происходит повышение иммуноглобулинов Е, пояснила врач-диетолог. Тогда человеку могут грозить не только сыпь и крапивица, но и отек Квинке из-за недостатка воздуха.
Козий сыр при аллергии врач назвала достойной альтернативой при одном нюансе. Если нет подобной реакции уже на белок козьего молока.
Ранее 5-tv.ru писал, почему отдельные сорта сыра и другие продукты могут вызывать головную боль.