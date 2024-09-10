«Как скала»: настоятель епархии Армянской церкви указал на ее роль в объединении общества

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

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Общество видит в церкви надежную опору.

Армянская апостольская церковь объединяет армян по всему миру. Это самая надежная структура. Такое мнение выразил предстоятель Ширакской епархии Армянской апостольской церкви, архиепископ Микаэл Аджапахян в беседе с «Известиями».

«Церковь всегда объединяла, сейчас объединяет и в будущем будет объединять. Что соединяет всех армян? Это церковь. Всех армян в Австралии, в Чили, в России, в Армении. Что объединяет армян? Церковь. Это очевидно везде. Не только в Армении, но и в диаспоре. Здесь в Москве тоже очевидно», — подчеркнул он.

Предстоятель Ширакской епархии Армянской апостольской церкви сообщил, что это связано с влиянием института в обществе и миссионерской деятельностью среди армян. Общество видит в церкви надежную опору.

«Самая надежная структура в армянском обществе — это церковь. Как скала», — подчеркнул Микаэл Аджапахян.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что настоятель епархии Армянской церкви указал на важность отношений с РФ. По мнению архиепископа, дружественные отношения между церквями двух стран могут помочь разрешить конфликт на Украине.