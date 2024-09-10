«Звериное мщение»: Захарова об атаке украинских БПЛА на подмосковное Раменское

Захарова об атаке на Раменское: Киев слабеет и все больше хочет совершать теракт

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Всего силы ПВО за ночь сбили 14 дронов над Московской областью.

Чем слабее позиции Украины «на земле», тем сильнее желание противника совершать теракты, подобные атаке на подмосковное Раменское с применением беспилотников. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире федерального телеканала.

«Чем слабее позиции „на земле“ у киевского режима, несмотря на ту массированную поддержку деньгами, вооружением, тем больше будет желание вот такого звериного, как они считают, мщения, а на самом деле преступной террористической деятельности», — сказала дипломат.

Вместе с тем Захарова выразила поддержку жителям Раменского, которые попали под удар ВСУ. По ее словам, МИД России официально прокомментирует это нападение. Вместе с тем будет проведена работа в международных организациях.

Атака ВСУ на Раменское и другие районы Подмосковья

Ночью на Московскую область была совершена атака БПЛА. Как сообщал губернатор региона Андрей Воробьев, российские силы ПВО за ночь сбили 14 дронов ВСУ в Подольске, Раменском, Люберцах, Домодедово и Коломне.

В доме на Спортивном проезде в Раменском загорелись квартиры в районе 11-12 этажей. В результате атаки пострадали три человека, а также погибла женщина. Еще один сбитый дрон попал в дом по Высоковольтной улице.

На место происшествия в Раменском были незамедлительно направлены экстренные службы для устранения возгорания и эвакуации местных жителей. В пунктах временного проживания находятся 43 человека.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что жители дома в Раменском рассказали об атаке дронов ВСУ.