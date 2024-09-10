Опасные связи: к чему может привести роман на работе

Фото: 5-tv.ru

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Человек может встретить любовь где угодно. Но нужно ли ее сдерживать, если чувства вспыхнули в стенах офиса?

Романы на работе опасны для карьеры. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала психолог Елена Байда.

«Если рассматривать с точки зрения психологии, то служебные романы опасны смещением ролей, эмоциональными помехами, сплетнями и конфликтами в коллективе», — подчеркнула она.

Специалист отметила, что именно по вышеуказанным причинам крупные компании предпочитают вводить этический кодекс с запретом не только личных отношений, но и родственных связей на работе.

Когда между коллегами завязывается роман, то на первом плане оказываются роли мужчины и женщины вместо, например, начальник — подчиненный. Это может стать причиной некоторых проблем в рабочих делах

Специалист также напомнила, что чужие любовные отношения всегда становятся любопытной темой для коллег, которую с удовольствием будут обсуждать.

Итог окажется таким, что некоторые сотрудники могут начать «отравлять» роман своих коллег, указала психолог. Среди прочего, к этому прибавятся и проблемы в тех же командировках, резко снизив работоспособность человека.

Ранее 5-tv.ru писал, почему большинство служебных романов заканчиваются расставанием.