Рэпер из «Каспийского груза» показал разрушения в квартире после атаки БПЛА в Раменском

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / EDUARD KORNIYENKO; Instagram* / brutto.kg; 5-tv.ru

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Сам артист живет в другом месте, но именно вчера решил переночевать в своих владениях в Подмосковье.

Рэпер Брутто (Тимур Одилбеков) из «Каспийского груза» показал в соцсети кадры из своей квартиры в Раменском после атаки беспилотников. У музыканта выбиты стекла в квартире.

«Какой рассвет красивый. Очень красивое небо, да, ребят? Это Раменское, Высоковольтная. Моя самая первая квартира. Давно сюда не приезжал, просто сегодня ночью заехал поспать здесь… <…> Взрывов шесть я слышал», — рассказал музыкант.

Атака БПЛА в Раменском

Ночью на Московскую область была совершена атака БПЛА. Как сообщал губернатор региона Андрей Воробьев, российские силы ПВО за ночь сбили 14 дронов ВСУ в Подольске, Раменском, Люберцах, Домодедово и Коломне.

В доме на Спортивном проезде в Раменском загорелись квартиры в районе 11-12 этажей. В результате атаки пострадали три человека, а также погибла женщина. Еще один сбитый дрон попал в дом на Высоковольтной улице.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что жители дома в Раменском рассказали об атаке дронов ВСУ.

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