«Проснулся от хлопка»: жители дома в Раменском рассказали об атаке дронов ВСУ

Житель поврежденного дома в Раменском рассказал, что проснулся от атаки дрона

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Минувшей ночью российские силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников на Подмосковье.

Жители многоэтажки в подмосковном городе Раменском рассказали в беседе с 5-tv.ru, как спасались из здания, поврежденного при атаке БПЛА армии Украины. По словам эвакуированного жильца Юрия, он проснулся от хлопка, а затем увидел на балконе осколки.

«Проснулся от хлопка, взрыв услышал. <…> Потом начали собираться. На балкон вышел, смотрю — осколки. Потом фотографии начали скидывать. Потом мы сразу ушли. У нас никаких (повреждений в квартире нет. — Прим. ред.)», — рассказал он.

Юрий добавил, что его квартира находится в первом подъезде этого дома, на 11-м этаже.

Другой эвакуированный житель дома Данила Твердов сразу после происшествия вышел из дома. Там собрались люди. Обратно уже в здание не пустили.

«Сначала не было никакой эвакуации. <…> Просто мы вышли посмотреть, здесь были люди. А обратно нас уже не пустили, потому что сделали какие-то мероприятия. Документы взяли с собой», — поделился Твердов.

Ночью на Московскую область была совершена атака БПЛА. Как сообщал губернатор региона Андрей Воробьев, российские силы ПВО за ночь сбили 14 дронов ВСУ в Подольске, Раменском, Люберцах, Домодедово и Коломне.

В доме на Спортивном проезде в Раменском загорелись квартиры в районе 11-12 этажей. В результате атаки пострадали три человека, а также погибла женщина. Еще один сбитый дрон попал в дом по Высоковольтной улице.

На место происшествия были незамедлительно направлены экстренные службы для устранения возгорания и эвакуации местных жителей. В пунктах временного проживания находятся 43 человека.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, как жители Раменского рассказали об атаке БПЛА ВСУ. По их словам, весь дом шатнуло, будто землетрясение.