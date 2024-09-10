Силы ПВО сбили ночью 144 беспилотника ВСУ над девятью регионами России

Фото: © РИА Новости

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Больше всего атаке подверглась Брянская область.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили минувшей ночью 144 беспилотника самолетного типа. Об отражении атаки ВСУ сообщили в Минобороны страны.

Так, 72 беспилотника было сбито над Брянской, 20 над Московской, 14 над Курской, 13 над Тульской, восемь над Белгородской, семь над Калужской, пять над Воронежской, четыре над Липецкой и еще один над Орловской областями.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам Вооруженных сил Украины после начала специальной военной операции, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Раменском при атаке БПЛА погибла 46-летняя женщина.