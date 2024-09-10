«Между двумя народами»: настоятель епархии Армянской церкви указал на важность отношений с РФ

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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По мнению архиепископа, дружественные отношения между церквями двух стран могут помочь разрешить конфликт на Украине.

Церкви России и Армении должны поддерживать дружественные отношения для сохранения положительных отношений между странами, в том числе и для решения конфликта на Украине. Об этом сообщил предстоятель Ширакской епархии Армянской апостольской церкви, архиепископ Микаэл Аджапахян в беседе с «Известиями».

«Обе церкви должны биться в авангарде. Для поддержания братских и дружественных отношений между двумя церквями, между двумя народами и между двумя странами», — сказал Аджапахян.

Как отметил архиепископ, его сильно волновали события, которые происходили вокруг Украинской православной церкви (УПЦ). Он надеется на скорейшее завершения конфликта на Украине.

Архиепископ указал, что этот кризис должен превратиться в другую сферу и стать импульсом развития взаимоотношений Армении и РФ.

«Разногласия всегда бывают, и в церкви, в самой церкви бывают, но это все решается мирно, даже незаметно. Вот церковь дает этот пример, как решить все проблемы», — подчеркнул архиепископ.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Армения стоит на пороге новой волны антиправительственных протестов из-за подготовки мирного договора о государственной границе с Азербайджаном.