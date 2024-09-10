Москвичи смогут увидеть полярное сияние в ночь на 11 сентября

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

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Вместе с тем в сентябре будет увеличение числа магнитных бурь.

В ночь на среду, 11 сентября, жители Москвы смогут увидеть полярное сияние из-за магнитной бури. Об этом сообщил профессор Института космических исследований Российской академии наук (РАН) Сергей Богачев в беседе с АГН «Москва».

По его словам, магнитная буря ожидается ближе к вечеру, 10 сентября. В связи с этим жители столицы смогут стать свидетелями красивого природного явления.

Он добавил, что во второй половине сентября будет больше магнитных бурь — до двух в неделю. Все дело в высокой солнечной активности.

«Вторая половина сентября будет активная, был небольшой перерыв и ожидается, что активность на Солнце снова придет на высокий уровень», — подчеркнул Богачев.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что врач-диетолог дала рекомендации о том, как легче перенести сильную магнитную бурю.