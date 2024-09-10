Курьер по делу о квартире Долиной попросила изменить ей меру пресечения

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

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Она указала на личные обстоятельства, связанные со здоровьем ее ребенка.

Забравшая деньги у народной артистки России Ларисы Долиной курьер Анжела Цырульникова подала в суд апелляционную жалобу на ее арест. Женщина отпустить ее из СИЗО в связи с операцией у ее несовершеннолетней дочери. Соответствующая информация следует из электронных дел Мосгорсуда.

«Ее (Цырульниковой А. Н.) несовершеннолетней дочери необходима операция, а также необходимо подготовить детей к учебному году», — говорится в документе.

Отмечается, что Цырульникова не была ранее судима и не состоит нигде на учете. В документе также указано, что до этого женщина работала в библиотеке.

Мосгорсуд в итоге оставил прежнее решение в силе — оставил обвиняемую Цырульникову в СИЗО, поскольку не нашел обоснований для ее освобождения.

Стоит добавить, что до этого курьер просила суд перевести ее под домашний арест. Тогда Мосгорсуд не удовлетворил апелляционную жалобу Цырульниковой.

Певица Лариса Долина стала жертвой мошенников в середине августа. Аферисты заставили ее продать 236-метровую квартиру, а полученные средства (около 180 миллионов) перевести на якобы «безопасный» счет. В итоге Долина лишилась и квартиры, и денег.

Ранее 5-tv.ru рассказал о деле о краже квартиры Ларисы Долиной. В частности, о роли курьера в этой схеме — Цырульникова отрицала свою вину.