В Москве вручили первую Международную премию мира имени Льва Толстого

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Праправнук великого писателя и член жюри Владимир Толстой рассказал о выборе победителя и истории появления почетной награды.

В Большом театре Москвы состоялась церемония вручения первой Международной премии мира, названной в честь великого русского писателя Льва Толстого. Состав жюри возглавил гендиректор театра, знаменитый режиссер Валерий Гергиев.

В жюри вошли признанные авторитеты в сфере культуры и науки, общественные деятели — представители стран БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также государств-членов Совета Безопасности ООН. В его составе оказался и Владимир Толстой, праправнук Льва Николаевича и глава государственного музея писателя в Москве. Он рассказал, почему считает премию мира важной и своевременной и за что ее получают.

«Есть потребность сегодня в такое неспокойное время, когда все мы переживаем события, происходящие в мире и рядом с нами, на наших границах. Нужно, чтобы возникли люди, подобные Льву Толстому, готовые поднять свой голос за разум, за гуманизм, за сострадание», — отметил праправнук писателя.

Премия создавалась по общественной инициативе. В ее идее нет соревновательного духа, поэтому едва ли ее можно сопоставлять с подобными премиями, например, Нобелевской. Работа началась еще два года назад. Члены жюри предлагали по одной кандидатуре, и если коллеги поддерживали, претендент продвигался дальше. Номинанты — деятели науки, культуры и искусства, организации.

Победителем в этом году стал Африканский союз, золотую медаль, отчеканенную на Московском монетном дворе, из рук Валерия Гергиева получил председатель комиссии объединения Мусса Факи Махамат. В своей речи он выразил благодарность за оказанную честь и подчеркнул, что если бы не гражданская война на родине, он приехал бы в Москву, отучился в Институте дружбы народов имени Патриса Лумумбы и смог обратиться к зрителям по-русски.

Председатель комиссии Африканского союза Мусса Факи Махамат с Международной премией мира. Фото: ИЗВЕСТИЯ

«Наверное символично, что первая премия вручена организации, а не одному конкретному человеку, потому что действительно на наших глазах Африка как континент показала, что она может объединиться, несмотря на то, что локальные проблемы, в том числе военные столкновения, там существуют. Но по сравнению с тем, что было десятилетие назад мы видим, как целый континент стремится к тому, чтобы безнасильственно решать свои проблемы», — заявил Владимир Толстой.

После церемонии участники и гости насладились музыкой оркестра Большого театра, в частности торжественной увертюрой «1812 год» и кантату «Москва» Петра Чайковского, солировали Алина Черташ и Эльчин Азизов.

По словам наследника писателя, авторы планируют вручать премию ежегодно. Он подчеркнул, что члены жюри, известные в разных странах деятели, приложили все усилия для беспристрастной оценки кандидатов. И выбирали именно тех, кто соответствует толстовскому духу гуманизма и мира.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент РФ Владимир Путин присвоил озвучивавшей зайчика Степашку из «Спокойной ночи, малыши» актриса Наталье Голубенцевой звание народной артистки.