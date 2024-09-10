Экипаж Ми-28НМ уничтожил бронированную технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Опубликовано видео, как экипаж Ми-28НМ уничтожает бронированную технику ВСУ
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Также удар был нанесен по пехоте противника.
Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удары по скоплению пехоты и бронетехнике ВСУ в приграничье Курской области. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.
После атаки экипаж вернулся на площадку вылета, все цели, согласно докладам разведки, были уничтожены. Полет прошел в штатном режиме.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.