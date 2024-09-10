Экипаж Ми-28НМ уничтожил бронированную технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Также удар был нанесен по пехоте противника.

Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удары по скоплению пехоты и бронетехнике ВСУ в приграничье Курской области. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

После атаки экипаж вернулся на площадку вылета, все цели, согласно докладам разведки, были уничтожены. Полет прошел в штатном режиме.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.