«Занимался народным творчеством»: SHAMAN рассказал о перевоплощении в князя Владимира

SHAMAN рассказал о перевоплощении в князя Владимира в одноименной этно-опере

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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На сцене Государственного Кремлевского дворца зрители увидят любимого артиста с бородой и усами.

Исполнитель главной партии в этно-опере «Князь Владимир» певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, не нуждался в специальном, «старящем» гриме, чтобы сыграть роль знаменитого правителя.

«Мы привыкли представлять Владимира как пожилого человека. Но на самом деле на момент крещения Руси ему было примерно столько же лет, сколько сейчас мне», — рассказал SHAMAN «Известиям».

И все же грима артисту добавили, в частности — седую почти под цвет запоминающимся волосам певца бороду, а также усы.

Освоить новый для себя оперный жанр, погрузиться в тематику народного искусства для Дронова оказалось еще проще.

«Я 11 лет занимался русским народным творчеством», — напоминает певец.

И действительно, до того, как выйти на сцену, молодой человек изучал в музыкальной школе народное пение, а колледж закончил со специальностью «руководитель народного хора».

Этно-опера известного российского продюсера и композитора Игоря Матвиенко «Князь Владимир» будет показана в Государственном Кремлевском дворце 5 и 6 февраля 2025 года. Над этим проектом автор работал около десяти лет, не раз постановка была изменена, но вскоре будет представлена широкому зрителю. Премьера будет приурочена к юбилею Матвиенко: 6 февраля ему исполнится 65 лет.

Подробности читайте в материале «Известий».

Ранее 5-tv.ru писал, что в представлении будут задействованы и другие известные исполнители — Николай Расторгуев, певица Соя и даже сам Игорь Матвиенко, которые исполнит роль бога Одина.