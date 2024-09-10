Премьера этно-оперы «Князь Владимир» с SHAMAN в главной роли состоится в Кремле

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Впервые фрагмент постановки, над которой работал композитор Игорь Матвиенко, был показан год назад на «Таврида. АРТ».

Этно-опера известного российского продюсера и композитора Игоря Матвиенко «Князь Владимир» будет показана в Государственном Кремлевском дворце 5 и 6 февраля 2025 года. Над этим проектом автор работал около десяти лет, не раз постановка была изменена, но вскоре будет представлена широкому зрителю. Премьера будет приурочена к юбилею Матвиенко: 6 февраля ему исполнится 65 лет.

В музыкальном спектакле задействованы популярные отечественные звезды: певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, играет крестившего Русь князя Владимира, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев — воеводу и первого на Руси христианского мученика Федора. В актерском составе также молодая певица Соя (настоящее имя Асият Сайгидова. — Прим. ред.). Она играет жену Владимира, княгиню Рогнеду. Сам Матвиенко исполнит роль загадочного путника Ганграда, который по ходу сюжета оказывается языческим скандинавским богом Одином.

Сюжет основан на «Повести временных лет» и других древних эпосах. Действие начинается в варяжских землях, откуда главный герой двинулся с войском в поход.

Впервые об опере заговорили в прошлом году после фестиваля творческих сообществ «Таврида. АРТ». Фрагмент из «Князя Владимира» был показан в рамках мероприятия. С тех пор облик персонажей и ряд творческих решений несколько изменились, зрителям предстоит заново познакомиться с этим масштабным проектом. Подробности читайте в материале «Известий».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что SHAMAN объяснил, почему не боится давать концерты в горячих точках.