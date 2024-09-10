Apple презентовали новое поколение гаджетов со встроенным ИИ

Фото: Reuters / Manuel Orbegozo

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Компания показала четыре новых телефона, улучшенные часы и две пары наушников.

Традиционная осенняя презентация компании Apple состоялась. В этот раз «яблочники» представили: iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro и 16 Pro Max, часы Watch Series 10, две пары наушников AirPods 4 и AirPods Max 2. Никаких глобальных изменений в технику компания не внесла, но добавила несколько интересных функций.

iPhone 16 и 16 Plus

В новых айфонах упор сделан на особую, «яблочную» технологию ИИ — Apple Intelligence, которая была внедрена в последнее обновление операционной системы гаджетов. В частности, благодаря искусственному интеллекту камера новых iPhone выдает всю информацию о фотографируемом объекте.

Компания также увеличила толщину стекла у смартфонов. Она в два раза превзойдет аналоги.

iPhone 16 Pro и Pro Max

У этих моделей увеличен дисплей, а также добавлен новый цвет корпуса — desert titanium. В диктофоне добавлена возможность записи нескольких дорожек поверх основной. В версии Pro Max появился отдельный чип для камеры, пятикратный зум и дополнительные фильтры, в том числе для видеосъемки.

Apple Watch Series 10

Новые Apple Watch Series 10 могут похвастаться самым тонким корпусом в серии — 9,7 мм — и самым большим дисплеем с увеличенной на 40% яркостью (если смотреть под углом). Кроме того, с часами можно не просто нырять под воду — допустимо погружение на глубину до 50 метров (кстати, они сами способны ее измерить).

AirPods 4 и Max 2

Новый чип Н2, улучшенный микрофон, беспроводная зарядка. Кроме того, «эйрподсы» поддерживают пространственный звук, распознают речь, а управлять ими можно при помощи кивков.

В режиме автономной работы не требуют подзарядки в течение 30 часов.

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