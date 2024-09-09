Аналитика Крутихина* оштрафовали за неисполнение обязанностей иноагента

Фото: Telegram / Mikhail Krutikhin/ mkrutikhin

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Он был внесен в реестр 25 августа 2023 года.

Таганский районный суд Москвы оштрафовал экономического аналитика Михаила Крутихина* за нарушение порядка деятельности иноагента. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы. Причиной штрафа стало распространение мужчиной материалов и публикаций в социальных сетях без указания маркировки иноагента.

«Суд назначил административное наказание в виде... штрафа в размере 40 000 рублей», — говорится в сообщении.

Михал Крутихин был внесен в список иностранных агентов с 25 августа 2023 года. Причиной попадания в реестр стало распространение фейков об органах власти Российской Федерации и Вооруженных силах страны, а также финансирование деятельности аналитика за счет иностранных вложений. В данный момент мужчина проживает за рубежом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что адвокат Елены Блиновской настаивает на пересмотре суммы долг. После чего долг увеличился еще на два миллиона рублей. При этом суд разрешил «королеве марафонов» продать квартиру за 90 миллионов рублей, чтобы погасить долг.

* — признан иноагентом в России.