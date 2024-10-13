«Даже зубы проглотил»: почему сложно на экране воплотить образ инопланетянина

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Оставаться в теле землянина, но в душе быть пришельцем, не так просто, как кажется на первый взгляд. Да и реальных гостей с других планет официально никто не видел.

Существование инопланетян до сих пор является одной из загадок человечества, поэтому нам остается лишь гадать — какой была бы жизнь с неизведанными для нас существами. Когда имеешь дело с чем-то неизвестным, воссоздать это в реальной жизни кажется практически невозможным. Однако съемочную группу фильма «Пираты галактики Барракуда» это не остановило и в свет вышла реалистичная кинокартина, в главной роли которой сыграли Роман Курцын и Софья Лебедева. Как проходили съемки фильма, выяснил корреспондент 5-tv.ru в диалоге со звездами на премьере кино.

«Съемки фильма проходили инопланетно. Я играю инопланетянина, змея-человека и у нас, мой главный партнер как раз таки Рома Курцын. У нас было много репетиций. Мы искали пластику, поэтому это был действительно инопланетный экспириенс», — рассказала Софья Лебедева.

По мнению актрисы, было вложено много сил в то, чтобы вжиться в роль инопланетянина. Она убеждена, что их тандем с Курцыным оживил проект. Со словами напарницы согласен и сам актер. Он считает, что мистические истории всегда даются тяжело актерам, ведь для этого нужно не просто сыграть роль, а поверить в это. Им это удалось сделать, добавил артист.

«Сыграть инопланетянина не каждому дано, я могу сказать, артисту. Нас искали из тысячи. Нашли только меня и Софью», — отметил артист.

Актер также отметил, что на подготовку к роли ушло слишком много времени. Коллегам пришлось поработать над пластикой и телом, потому что никакой графики в этом вопросе не предусматривалось. Однако, с линзами Курцын повозился. По его словам, около часа в день уходило на этот процесс.

«Нам нашим телом нужно было показать пластикой, как внутри нас сидит пришелец. И мы с Софьей приходили на репетиции, специально к балетмейстеру — человеку, который давал нам пластику. И нам надо было синхронно, во-первых, двигаться, то есть мы делали так, что у них немножко кривая шея, такая агрессивная. И в момент проявления вот этой агрессии, атаки, у нас вылезали зубы», — добавил звезда фильма «Тур с Иванушками».

К слову, из-за подобных сцен Курцын даже проглотил зубы. По его словам, этот инцидент значительно усложнил процесс съемок, потому что в кинокартине было много сцен, в которых актеры должны были бегать, проявляя агрессию, а без зубов это было тяжелее сделать.

«Один раз я эти зубы проглотил, случайно, силиконовые и переваривались у меня шесть недель. Дубля не было, что самое страшное», — весело рассказал актер.

Оказалось, что мистических историй, связанных с этим фильмом действительно много. Например, один из продюсеров Альберт Рябышев поделился, что на самом деле он всегда интересовался мистикой, а прочитав текст впервые, понял, что «желания трансформировались в этот сценарий».

Помимо сложностей, артисты испытали настоящее удовольствие от съемок такой инопланетной истории. Даже юный актер Борис Дейков рассказал, что такую роль ему гораздо интереснее играть.

«Я играл двух персонажей. Первый — какой-то мальчик обычный, живет с бабушкой, играет на скрипке, над ним даже в школе где-то издеваются. А второй — пират, который прилетел откуда-то там из космоса, у него и имя состоит из двух сложносочиненных предложений», — делится впечатлениями Дейков.

Возможно, роль инопланетянина дана только тем, кто верит в их существование? Софья Лебедева, например, призналась, что верила в НЛО всегда и не могут быть во Вселенной только люди.

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