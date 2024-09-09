«Надо своих поддерживать»: Александр Иванов о помощи бойцам на СВО

Фото, видео: 5-tv.ru

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Музыкант призывает остальных артистов выступать в госпиталях.

Рок-певец и бессменный солист группы «Рондо» Александр Иванов старается материально помогать бойцам на СВО. Он считает, что каждый уважающий себя российский артист должен поддерживать тех, кто рискует своими жизнями. Об этом музыкант рассказал в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2024» в Сириусе.

«Если у тебя есть возможность сегодня хорошо зарабатывать, то есть возможность и помогать нашим ребятам на СВО. Ну там пару миллионов можно оставить на покушать, а все остальное на фронт для победы», — уверен Иванов.

По его словам, коллектив группы в ближайшее время собирается загрузить пару машин вещами, чтобы отвезти солдатам. Команда также помогает материально и поддерживает дух людей, выступая в медицинских учреждениях. Например, недавно они исполнили свои хиты в стенах военного клинического госпиталя имени Вишневского для раненых бойцов.

«Я считаю, что, знаете, как-то даже не совсем этично и комфортно говорить на эту тему. Потому что человек, который родился здесь, считает себя настоящим русским человеком, он обязательно должен чем-нибудь помогать», — заявил Иванов.

Он считает, что каждый артист, по крайней мере, может поехать в госпиталь и выступить перед ребятами. Как это делали артисты во время Великой Отечественной войны.

«Это необходимо делать. Надо своих поддерживать», — сказала музыкант.

Однако, по мнению Иванова, из помощи не стоит делать способ пиара. Не нужно сообщать сколько средств было пожертвовано. Лучше меньше говорить и больше делать.

Лидер группы «Рондо» так и делает. О своей помощи СВО он старается не особо распространяться. Причем вместе с ведущим Сергеем Карякиным он закупился квадрокоптерами, которые они отправят бойцам.

Ранее 5-tv.ru сообщил, какой смысл у новой композиции Александра Иванова «Песня про любовь».