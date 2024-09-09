Все прозрачно: в стране подводят итоги Единого дня голосования

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, выборы в России прошли образцово.

В ближайшее время президент России встретится с избранными губернаторами. В рамках Единого дня голосования выбирали 25 глав регионов. И победу одержали действующие руководители регионов или же временно исполняющие обязанности. Продолжит работать в Петербурге и Александр Беглов. Подробнее расскажет корреспондент «Известий» Александр Тарасенко.

Выборы губернаторов прошли в 21 регионе страны. При этом везде победили либо временно исполняющие обязанности, либо действующие главы — таковы предварительные данные ЦИК. В частности, в Петербурге после обработки 100% протоколов победу одерживает действующий глава города Александр Беглов. По информации избирательной комиссии, он получил почти 60% голосов. Кроме того, известно, что в Кемеровской области победил Илья Середюк, в Калининградской — Алексей Беспрозванных, в Хабаровском крае — Дмитрий Демешин.

Западные страны пытались дискредитировать эти выборы. Но, как заявил "Известиям" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, страна была к этому готова.

«Очевидно, что из-за рубежа попытки оказать влияние на, в целом, на наш внутриполитический ландшафт, эти попытки продолжаются и в электронном виде, и в ином виде. Но сейчас, конечно, благодаря заранее принимавшимся мерам эти возможности вот этих сил из-за границы что-либо здесь делать существенно сужены…» — сказал Песков.

По предварительным данным состав Государственной думы пополнит бывший министр спорта Олег Матыцин и экс-министр энергетики Николай Шульгинов. Кроме того, к парламентариям присоединится и бывший вице-премьер Виктория Абрамченко. Что касается вновь избранных губернаторов, с ними Владимир Путин уже в ближайшее время проведет встречу.