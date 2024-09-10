Желающих нет: польская пресса сообщает, что «Украинского легиона» не существует

Обучение боевиков «Украинского легиона» в Польше так и не началось

Фото, видео: www.globallookpress.com / Marek Antoni Iwanczuk; 5-tv.ru

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Обучение планировали начать 1 августа, но тренировать оказалось некого.

Планы Киева создать легион в Польше, похоже, провалились. Польские СМИ сообщают: набор добровольцев должен был стартовать 1 августа, но так и не начался — просто нет желающих.

Варшава подчеркивает, что укомплектовать формирование из украинцев, постоянно живущих в Польше или других странах ЕС, — задача Киева и его дипломатических миссий. А поляки лишь согласны обучать новобранцев и были готовы предоставить полигоны.

Но не потребовалось. Вместо тысяч добровольцев, о которых поспешили отчитаться дипломаты, легион так и остался «формированием на бумаге», отмечают польские медиа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему в Польше и еще нескольких странах начали отказываться от поддержки Украины. Власти некоторых государств, выступающих на всеобъемлющую помощь киевскому режиму, все чаще пытаются отдалиться от конфликта. При этом обещанные киевскому режиму самолеты F-16 решили направить из Румынии в Молдавию, а затем уже на Украину, исключив из этой цепочки польскую территорию. Тем самым Варшава решила не рисковать и избежать возможного ответного удара по своим аэродромам.