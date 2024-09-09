Закритический угол атаки: что могло стать причиной падения самолета в Подмосковье

Фото, видео: Telegram / Московская межрегиональная транспортная / mmtproc; 5-tv.ru

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Жертвами трагедии стали два человека — летчик-испытатель и владелец воздушного судна.

Два человека погибли при крушении самолета-амфибии в Подмосковье. «Алекс-251» — так называется воздушное судно — выполнял тренировочный полет и упал в районе аэродрома в Рузском районе.

Известно, что самолет был построен в единственном экземпляре. В 2009 году он был представлен на авиасалоне «МАКС». Но тогда в воздух не поднимался. После он проходил испытания на воде.

О том, что сегодня произошло с ним в воздухе, разбиралась корреспондент «Известий» Дарья Малахова.

Самолет упал в кукурузном поле. Путь до места трагедии буквально изрыли автомобили экстренных служб. Изначально сообщалось, что разбился обычный «кукурузник», однако позже в сети стали появляться фото разбитого самолета «Алекс-251».

Самолет упал неподалеку от аэродрома Ватулино, где находится большое количество аэроклубов. На борту был только экипаж, по предварительно информации, владелец самолета и летчик-испытатель. Оба погибли.

По нашим данным, самолет выполнял первый тренировочный полет после технического обслуживания, однако была допущена ошибка, которая могла стать фатальной.

«Видимо, самолет не поддерживал и не поддерживает такой элемент полета, как, допустим, глубокий крен. С одновременным горизонтальным полетом. И в общем-то, они перетянули, и вышли на закритический угол атаки, и соответственно, упали», — говорит авиаэксперт, общественный инспектор по безопасности полетов Кирилл Кондратенко.

Сейчас оперативные службы также находятся на месте крушения, вызволяют тела погибших членов из самолета. СК уже возбудил уголовное дело по факту крушения, проводится расследование.