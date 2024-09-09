«Бич нашего времени»: как власти и бизнес планируют справиться с утечками данных

Фото: 5-tv.ru

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Их количество за последние годы увеличилось в 57 раз — и это не предел.

Власти планируют бороться с утечками при помощи оборотных штрафов и моральных выплат для пострадавших граждан. Бизнес собирается сделать акцент на цифровой безопасности в обучении IT-специалистов. Об этом заявили эксперты во время дискуссии «Цифровая безопасность и ответственность бизнеса» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2024).

«В этом году произошло 95 крупных утечек баз данных, а это на 37% больше, чем в прошлом. На мой взгляд, это большая цифра. Причем, в 80% случаев бизнес говорит, что это кибератаки», — отметила первый заместитель aif.ru Марина Мишункина.

Она подчеркнула, что социальный фактор играет одну из ключевых ролей в утечках данных, причем последних за последние три года увеличилось в 57 раз. Мишункина назвала это «бичем нашего времени», так как лишь за 2023 год утекло 170 миллионов персональных данных.

Как будут бороться с утечками

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин напомнил, что сейчас они ожидают подписания законопроекта об оборотных штрафах. Он отметил, что с практикой выявления уязвимостей сейчас не все гладко, нужно совершенствовать законодательство.

«Нужно создавать инфраструктуру уполномоченных компаний, которые будут на аутсорсе заниматься защитой данных», — предложил Немкин.

Кстати, не все государственные служащие оказались согласны, что штрафы решат проблему утечек. Представители властей указали, что в Совете Федерации рассматривают инициативу по предоставлению выплат гражданам морального ущерба в случае утечки. При этом другие эксперты пояснили, что не существует 100% надежной технической защиты от взломов, все упирается в ценность данных.

Ректор вуза «Синергия» Артем Васильев подчеркнул, что институты «увлеклись» подготовкой IT-специалистов, забыв об обучении цифровой безопасности. Примечательно, что проблема нехватки квалифицированных кадров в итоге бьет сильнее всего по коммерческому сектору — маркетплейсам.

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